#alegeriSUA: Secţiile de votare s-au închis în statul-cheie Georgia şi în alte cinci state Sectiile de votare s-au inchis in sase state de pe coasta de est a Statelor Unite: Georgia, Indiana, Kentucky, Carolina de Sud, Vermont si Virginia, informeaza dpa. In aceste state, sectiile de votare s-au inchis marti, la ora locala 19:00 (00:00 GMT). Toate sectiile se vor inchide progresiv de la est spre vestul SUA, ultimele urmand sa fie inchise la ora locala 01:00 (06:00 GMT). Un judecator a decis in ultimul moment prelungirea cu doua ore a perioadei in care se poate vota intr-un comitat din statul Georgia, conform informatiilor furnizate de autoritatile locale. Sectiile de votare din statele-cheie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden a fost dat marti seara invingator in statul traditional democrat Vermont in fata presedintelui republican la final de mandat Donald Trump de canalele de televiziune NBC si Fox, relateaza AFP. Aceasta victorie i-ar asigura candidatului democrat trei…

- Presedintele la final de mandat Donald Trump este dat invingator in statul Indiana din nordul SUA, potrivit canalelor de televiziune CNN si NBC, relateaza AFP. Reuters difuzeaza aceeasi informatie, citand Edison Research. Aceasta victorie anticipata i-ar asigura 11 electori.…

- Presedintele la final de mandat Donald Trump este dat invingator in statul Indiana din nordul SUA, potrivit canalelor de televiziune CNN si NBC. De asemenea, Trump este dat invingator in statul cu tendinta conservatoare Kentucky, transmite dpa care citeaza canalele de televiziune ABC si Fox News.Victoria…

- Secțiile de votare au inceput sa se inchida in SUA, la finalul unui scrutin cu prezența masiva, iar primele rezultate sosesc deja. Este clar ca unele state vor numara voturile și vor anunța rezultate preliminare in urmatoarele ore, dar experții avertizeaza ca numarul mare de voturi poștale ar putea…

- Primele sectii s-au inchis in unele zone din statele americane Kentucky si Indiana, in contextul in care ziua alegerilor se apropie de sfarsit, relateaza DPA. Sectiile de vot s-au inchis la ora locala 18.00, in partea de est a statelor Indiana si Kentucky. Pe Coasta de Est,…

- In timp ce candidatul republican Donald Trump strabate America in campania electorala, opozantul sau democrat Joe Biden alege sa ramana acasa, la exact doua saptamani pana la alegerile din 3 noiembrie, informeaza AFP si Reuters. Joe Biden, in varsta de 77 de ani, a anuntat ca marti nu va avea nicio…

- Cele aproximativ 18.800 de sectii de votare organizate in tara pentru alegerile locale s-au deschis duminica, peste 18 milioane de alegatori fiind asteptati la urne pentru a-si alege primarii, presedintii de consilii judetene, dar si pe cei care vor face parte, timp de patru ani, din consiliile locale…

- Candidatul democrat la presedintia Statelor Unite, Joe Biden, l-a acuzat luni pe presedintele Donald Trump ca provoaca haos pe fondul protestelor nationale, respingand, intr-un discurs sustinut in statul cheie Pennsylvania, afirmatiile republicanilor potrivit carora Trump sustine ”legea si ordinea”,…