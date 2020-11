Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, insista ca va fi reales, dupa ce se va finaliza numararea voturilor, cu toate ca rivalul sau democrat Joe Biden este in frunte in patru dintre statele considerate cheie si unde nu s-au stabilit inca rezultatele, relateaza vineri dpa, "Alegerile…

- Cele mai noi date dupa numaratori partiale ale voturilor la alegerile prezidentiale din SUA arata ca Joe Biden, candidatul democrat la Casa Alba, a trecut vineri in fata presedintelui Donald Trump si in statul Pennsylvania, transmite Reuters. Pennsylvania este al doilea stat dintre cele in care cursa…

- UPDATE - La ora Romaniei 07:30, Donald Trump continua sa conduca in cursa din statele Pennsylvania, Georgia si Carolina de Nord, iar Joe Biden, in Nevada si Arizona. In Pennsylvania (20 electori), Trump are un avantaj de 22.576 de voturi, in scadere cu aproximativ 2.000 de voturi, in Georgia (16 electori),…

- Echipa de campanie a presedintelui SUA Donald Trump si republicanii din statul Georgia au intentat proces pentru suspendarea numararii voturilor, fiind al treilea demers legal cu privire la numararea voturilor in alegerile din SUA, relateaza dpa. In cadrul procesului un judecator va cere…

- Donald Trump a intentat un proces in justitie pentru suspendarea numararii voturilor in statul cheie Pennsylvania, unde il devanseaza cu o diferenta mica pe rivalul sau Joe Biden, conform rezultatelor partiale, a anuntat miercuri managerul sau de campanie, conform AFP. Actiunea a fost…

- Presedintele american Donald Trump va cere o renumarare a voturilor din statul Wisconsin, unde contracandidatul sau democrat in alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, pare sa dispuna de un mic avans conform rezultatelor partiale, a anuntat miercuri directorul sau de campanie, Bill Stepien, potrivit…

- "Economie contra pandemie", asa s-ar putea rezuma ziua de campanie de joi din statul-cheie Florida a celor doi candidati la functia de presedinte al SUA, republicanul Donald Trump si democratul Joe Biden, in care liderul de la Casa Alba a laudat ultimele cifre ale cresterii economice, in timp ce…

- Inainte de vizita sa in statul american Wisconsin, candidatul democrat in alegerile prezidentiale Joe Biden a cerut ca ofiterul de politie care a tras de sapte ori intr-un barbat de culoare sa fie pus sub acuzare, informeaza joi dpa. Focurile de arma trase de politist au declansat mai multe zile de…