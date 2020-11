Stiri pe aceeasi tema

- Circa zece proteste impotriva presedintelui Donald Trump au fost convocate pentru miercuri la New York, unde politia este prezenta in centrul Manhattan-ului, transmite agentia EFE. Grupuri de stanga conduse de cei care au dirijat de asemenea mobilizarile antirasiste si impotriva violentei politiei in…

- Circa zece proteste impotriva presedintelui Donald Trump au fost convocate pentru miercuri la New York, unde politia este prezenta in centrul Manhattan-ului, transmite agentia EFE.Grupuri de stanga conduse de cei care au dirijat de asemenea mobilizarile antirasiste si impotriva violentei politiei…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca este in desfasurare "o frauda majora" in numararea voturilor la alegerile prezidentiale, fara a oferi dovezi, si ca, "in ceea ce ma priveste", "am castigat deja", desi nicio institutie media majora nu a declarat victoria sa, comenteaza DPA. Numararea voturilor…

- Presedintele american, Donald Trump, s-a declarat invingator in alegerile prezidentiale inainte ca toate voturile sa fie numarate in mai multe state importante precum Georgia, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Arizona sau Carolina de Nord. Trump a spus din nou ca se „incearca fraudarea votului” si…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca intr-o luna ar putea fi disponibil un vaccin impotriva COVID-19, o accelerare a propriilor predictii deja surprinzator de optimiste, dar a adaugat ca pandemia ar putea continua la randul sau, relateaza AFP. "Suntem aproape de un vaccin", a declarat…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, conduce detasat in fata lui Donald Trump in intentiile de vot ale electoratului latino-american pentru alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie din Statele Unite, potrivit unui sondaj dat publicitatii marti, citat de AFP. Circa 65% din electoratul latino-american…

- Presedintele american, Donald Trump, care a reafirmat ca un vaccin impotriva COVID-19 ar putea fi disponibil inainte de alegerile de la 3 noiembrie, i-a acuzat luni pe candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, si pe candidata la vicepresedintie, Kamala Harris, ca dezvolta o "retorica anti-vaccin…

- Circa o mie de persoane au manifestat duminica la Boston impotriva noii obligatii impuse elevilor din Massachusetts de a fi vaccinati contra gripei, care vizeaza sa limiteze impactul unui posibil al doilea val al coronavirusului, noteaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Michael Moore avertizeaza…