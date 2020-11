Stiri pe aceeasi tema

- Trump a facut o ultima vizita, luni, in Carolina de Nord, conform unei filmari postate pe contul de Youtube al Casei Alba „Este frig dar oamenii sint minunati. Georgia ne este aliata, Ohio, Texas, la fel, Michigan, asemenea, bazat pe numere, statistici, voturi”, a declarat seful american. Griji inainte…

- Alegeri sub inalta tesiune in SUA. Americanii isi aleg marti presedintele, foarte multi au votat deja anticipat, in persoana sau prin corespondenta: peste 93 de milioane pana sambata la pranz. Dar ceea ce-i ingrijoreaza cel mai mult este perioada post-electorala

- Spre deosebire de alegerile prezidențiale din alte state, alegerile americane nu funcționeaza direct pe baza votului popular al cetațenilor. În fapt, în loc de un singur scrutin prezidențial, au loc 50 de seturi de alegeri diferite, organizate în fiecare stat în data de 3 noiembrie.Citește…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale americane, Joe Biden, a declarat ca daca va ajunge presedinte va consolida alianta SUA cu Seulul si nu va utiliza amenintarea cu reducerea efectivelor militare americane din Coreea de Sud ca moneda de negociere, relateaza Reuters si Yonhap. In timpul mandatului…

- America se apropie de sfirsitul maratonului electoral Trump- Biden. Cu o saptamina inainte de ziua alegerilor, in SUA s-a ajuns la un record istoric de voturi anticipate, respectiv 58 de milioane. Un grup de parasutisti, a indemnat populatia sa iasa la vot intr-un mod inedit. S-au lansat din avion si…

- Candidata democrata la functia de vicepresedinte al SUA, Kamala Harris, a denuntat modul in care administratia Trump a gestionat pandemia noului coronavirus drept "cel mai mare esec" din istoria americana in deschiderea dezbaterii televizate impotriva vice-presedintelui republican Mike Pence, informeaza…

- Americanii au dat navala pe Google pentru a vedea cum se pot muta in Canada. Despre aceasta scrie publicatia The Guardian, care mentioneaza ca, dupa dezbaterea dintre Biden si Trump, multa lume ar fi ramas profund dezamagita de duelul plin de insulte si jigniri dintre cei doi

- Statele din New York, New Jersey si Hawaii, conduse de democrati, i-au atacat marti in justitie pe Donald Donald si pe directorul Serviciului Postal al SUA (USPS), Louis DeJoy, acuzati ca intentioneaza sa ''desfiinteze'' acest serviciu public inainte de alegerile prezidentiale din noiembrie, in cadrul…