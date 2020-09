Joe Kennedy III a devenit primul membru al familiei Kennedy care pierde un scrutin in statul Massachusetts, dupa ce Ed Markey a castigat alegerile primare din Partidul Democrat pentru obtinerea unui loc in Senatul american, noteaza miercuri AFP si dpa.



Dupa ce John Fitzgerald Kennedy a fost ales membru al Congresului in 1946, fiecare generatie de politicieni din familia Kennedy a castigat alegerile primare din Massachusetts.



In varsta de 39 de ani, Joe Kennedy III si-a recunoscut infrangerea marti noaptea.



Ales pentru Camera Reprezentantilor in 2013, Joe Kennedy…