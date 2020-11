Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas l-a felicitat duminica pe Joe Biden, anuntat drept castigator al alegerilor prezidentiale din SUA, precum si pe Kamala Harris, care ar urma sa devina prima femeie din istoria SUA aleasa vicepresedinte, informeaza dpa.Abbas si-a exprimat speranta ca alegerea…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, se va adresa natiunii sambata la ora locala 20:00 (01:00 GMT, duminica) din fieful sau din Wilmington, statul Delaware, dupa victoria anuntata de mass media americane, transmite AFP. "Presedintele ales Joe Biden se va adresa natiunii din Wilmington, in Delaware,…

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, a vorbit vineri despre Joe Biden cu referirea de ''presedinte ales'' al SUA, intr-un moment in care candidatul democrat il devanseaza pe republicanul Donald Trump in mai multe state cheie unde nu s-a incheiat numararea…

- Localnicii din satul din India unde isi are originea un bunic al candidatei democrate la postul de vicepresedinte al SUA, Kamala Harris, au desenat joi sloganuri pe strazi prin care ii urau victoria, in contextul in care Joe Biden, partenerul din tandemul democrat la scrutinul prezidential american,…

- Presedintele american Donald Trump este dat castigator in Kansas, Missouri si Nebraska, trei state care ar putea sa ii aduca 21 de electori, potrivit CNN, Fox News, NBC si New York Times, informeaza AFP. In total, la ora 03:40 GMT, candidatul republican Donald Trump a obtinut 115 -116 electori, fiind…

- Hillary Clinton, candidata la presedintie in 2016 impotriva lui Donald Trump, a declarat miercuri ca face parte din colegiul electoral care il va alege pe castigatorul scrutinului marti seara in statul New York, relateaza AFP. ''Sunt un elector (important) in New York'',…

- Cantareata americana Taylor Swift a anuntat miercuri ca il sprijina pe candidatul democrat la alegerile prezidentiale Joe Biden si pe colega acestuia de campanie, Kamala Harris, care candideaza pentru functia de vicepresedinte, afirmand ca cei doi politicieni vor permite Statelor Unite "sa inceapa sa…

- Presedintele american, Donald Trump, care a reafirmat ca un vaccin impotriva COVID-19 ar putea fi disponibil inainte de alegerile de la 3 noiembrie, i-a acuzat luni pe candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, si pe candidata la vicepresedintie, Kamala Harris, ca dezvolta o "retorica anti-vaccin…