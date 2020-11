Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele afgan, Ashraf Ghani, l-a felicitat duminica aceasta pentru victoria in alegeri pe presedintele ales al SUA, Joe Biden, si pe vicepresedintele ales, Kamala Harris, cu care spera sa lucreze pentru a aduce pacea in Afganistan, transmite EFE.Ghani a scris pe contul sau de Twitter…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a felicitat duminica dimineata pe Joe Biden pentru victoria sa electorala, calificandu-l pe liderul democrat drept un "mare prieten al Israelului", si i-a multumit lui Donald Trump pentru a fi dus relatiile intre Israel si SUA pe "culmi de neegalat", transmite…

- Trump: Acest scrutin este departe de a se fi incheiat! Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, și-a proclamat, sambata, victoria in scrutinul prezidential, dupa ce marile televiziuni și agenții de presa l-au dat caștigator in fața lui Donald Trump . „Sunt modest si onorat de increderea pe care…

- Vicepresedintele ales al SUA, Kamala Harris, a postat sambata pe Twitter un video cu momentul in care l-a sunat pe presedintele ales Joe Biden, dupa ce principalele mass media il anuntau pe acesta drept castigator al scrutinului prezidential din 3 noiembrie, transmite EFE. We did it, @JoeBiden. pic.twitter.com/oCgeylsjB4—…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, se va adresa natiunii sambata la ora locala 20:00 (01:00 GMT, duminica) din fieful sau din Wilmington, statul Delaware, dupa victoria anuntata de mass media americane, transmite AFP. "Presedintele ales Joe Biden se va adresa natiunii din Wilmington, in Delaware,…

- Kamala Harris, prima femeie aleasa vicepresedinte al SUA, a promis sambata sa se apuce imediat de lucru, intr-o prima declaratie dupa anuntul victoriei lui Joe Biden la scrutinul prezidential, transmit AFP si dpa. "Acest scrutin inseamna mult mai mult decat Joe Biden sau decat mine. Are…

- Localnicii din satul din India unde isi are originea un bunic al candidatei democrate la postul de vicepresedinte al SUA, Kamala Harris, au desenat joi sloganuri pe strazi prin care ii urau victoria, in contextul in care Joe Biden, partenerul din tandemul democrat la scrutinul prezidential american,…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale americane Joe Biden si-a adjudecat miercuri victoria in statul-cheie Wisconsin, o infrangere pentru presedintele Donald Trump, care castigase in acest stat in fata lui Hillary Clinton in 2016, transmit agentia de presa Associated Press si postul de televiziune…