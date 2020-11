Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Sloveniei, populistul Janez Jansa, a pus, sambata, sub semnul intrebarii anuntul victoriei democratului Joe Biden la scrutinul prezidential din SUA. Acesta a spus ca i se pare interesant faptul ca fostul vicepresedinte democrat este felicitat inainte ca acuzatiile de frauda facute de Donald…

- Numerosi lideri internationali, ai Uniunii Europene si ai NATO au adresat sambata mesaje de felicitare presedintelui ales al SUA, Joe Biden, dupa victoria acestuia in fata presedintelui in exercitiu, republicanul Donald Trump, la alegerile din 3 noiembrie, transmit agentiile internationale de presa.…

- Filiera Partidului Republican din Pennsylvania a cerut vineri Curtii Supreme a Statelor Unite sa opreasca numararea buletinelor de vot sosite prin posta dupa 3 noiembrie in acest stat-cheie in care democratul Joe Biden conduce in defavoarea presedintele Donald Trump, transmite AFP. In…

- Donald Trump avea 70 de ani in ianuarie 2017, cand si-a preluat mandatul, devenind cel mai in varsta presedinte din istoria Statelor Unite, relateaza DPA, care face o trecere in revista a celor mai batrani lideri de la Casa Alba. Insa daca Joe Biden va castiga alegerile de marti, va depasi acest record.…

- Candidatul democratilor la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, a declarat intr-un interviu difuzat duminica la postul CBS News, ca Rusia este cea mai mare amenintare la adresa securitatii tarii sale, iar China - principalul competitor al Statelor Unite, informeaza EFE. "Cred ca…

- Cantareata americana Taylor Swift a anuntat miercuri ca il sprijina pe candidatul democrat la alegerile prezidentiale Joe Biden si pe colega acestuia de campanie, Kamala Harris, care candideaza pentru functia de vicepresedinte, afirmand ca cei doi politicieni vor permite Statelor Unite "sa inceapa sa…

- Contracandidatul lui Donald Trump la președinția Statelor Unite ale Americii, democratul Joe Biden, a anunțat, vineri, ca a fost testat negativ pentru noul coronavirus. Acesta a precizat ca nici soția sa, Jill, nu este infectat[, informeaza The New York Times. „Sunt bucuros sa anunț ca Jill și cu mine…

- Casa Alba a anuntat joi ca Donald Trump va accepta rezultatul alegerilor prezidentiale din noiembrie, transmite Reuters. Cu o zi in urma, presedintele Statelor Unite refuzase sa se angajeze ca va accepta o eventuala infrangere in confruntarea cu candidatul democrat, fostul vicepresedinte…