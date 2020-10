Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Michael Bloomberg intentioneaza sa cheltuiasca circa 15 milioane de dolari pentru a-l ajuta pe candidatul democrat Joe Biden sa il invinga pe presedintele republican Donald Trump in Texas si Ohio pe parcursul ultimei saptamani de campanie, a relatat marti New York Times, citand un consilier…

- Peste 60 de milioane de americani au votat deja in alegerile prezidentiale, cu opt zile inainte de ziua votului, iar ritmul record in care se desfasoara voturile anticipate ar putea duce la cea mai mare participare la scrutin din peste 100 de ani, potrivit datelor publicate luni de U.S. Elections Project.…

- Michael McDonald, implicat in Elections Project al University of Florida, a apreciat ca cel putin 52 de milioane de americani au votat prin posta sau in persoana, cu 11 zile inainte de ziua alegerilor. Acest numar este echivalent cu 22% dintre alegatorii eligibili. McDonald si alti experti…

- Peste 50 de milioane de americani au votat deja in alegerile prezidentiale americane, a declarat vineri un expert in votul anticipat, semnaland o participare record la alegerile in care se confrunta presedintele Donald Trump si democratul Joe Biden, transmite Reuters.

- Americanii isi trimit de zor buletinele de vot anticipat in alegerile de la 3 noiembrie, intr-un ritm fara precedent, un lucru care anunta un nivel al participarii la vot-record in scrutinul in care se infrunta presedintele republican in exercitiu Donald Trump si fostul vicepresedinte democrat Joe…

- Americanii se grabesc sa isi exprime optiunea la alegerile prezidentiale din noiembrie intr-un ritm fara precedent, releva datele privind votul anticipat, ceea ce indica o posibila participare totala record pentru cursa dintre presedintele republican Donald Trump si candidatul democrat Joe Biden, relateaza…

- Americanii se grabesc sa isi exprime optiunea la alegerile prezidentiale din noiembrie intr-un ritm fara precedent, releva datele privind votul anticipat, ceea ce indica o posibila participare totala record pentru cursa dintre presedintele republican Donald Trump si candidatul democrat Joe Biden,…

- Candidatul democrat la presedintia SUA Joe Biden ar urma sa raporteze o colecta de fonduri record de peste 300 de milioane de dolari in luna august, relateaza marti ziarul New York Times, citand doua persoane familiarizate cu chestiunea, relateaza Reuters. Biden, care il devanseaza pe…