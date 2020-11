Fidesz, partidul premierului ungar Viktor Orban, si-a exprimat sambata speranta ca presedintele ales al SUA, Joe Biden, sa nu distruga bunele relatii existente intre Budapesta si Washington in timpul mandatului presedintelui in exercitiu al SUA, Donald Trump, transmite EFE. "Speram ca administratia lui Joe Biden sa nu distruga aceste realizari comune din ratiuni ideologice", a declarat seful pentru comunicare al partidului Fidesz, Istvan Hollik, intr-o nota succinta in care i-a multumit lui Trump pentru activitatea sa din ultimii patru ani si in care nu l-a felicitat pe presedintele ales Joe Biden.…