- Peste 80 de milioane de americani au votat anticipat inainte de alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, potrivit datelor publicate, joi, de U.S. Elections Project, de la Universitatea din Florida, prefigurandu-se cea mai mare prezenta la vot din ultimii peste 100 de ani, transmite Reuterts, citata…

- Imaginea cultivata de Trump despre sine – un om de afaceri de succes, care știe ce face cand vine vorba de economie – este pusa la indoiala in momentul in care declarațiile fiscale pe care președintele american dorea sa le țina ascunse, scot la iveala informații importante: imperiu financiar in declin,…

- Miliardarul Michael Bloomberg si unii dintre prietenii sai miliardari au donat peste 16 milioane de dolari pentru a-i ajuta pe fosti puscariasi din Florida sa poata sa voteze in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, relateaza DPA si AFP, citand Washington Post. Fost primar al New York-ului in perioada…