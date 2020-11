Stiri pe aceeasi tema

- Observatorii internationali ai Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) au criticat aspru miercuri „acuzatiile nefondate” ale presedintelui Donald Trump privind fraude in alegerile prezidentiale din SUA, subliniind ca acestea „slabesc increderea publicului in institutiile democratice”.

- Georgienii au inceput sa se prezinte la urne sambata pentru alegeri legislative cu un rezultat incert, in timp ce opozitia a reusit sa se uneasca impotriva partidului la putere condus de cel mai bogat om din aceasta tara din Caucaz, din ce in ce mai nepopular, relateaza France Presse, potrivit AGERPRES.Sectiile…

- Parlamentul European (PE) a adoptat joi o rezolutie prin care nu-l mai recunoaste pe Alexandr Lukasenko drept presedinte al Belarusului, calificata de Minsk drept „agresiva”, „indepartata de realitate” si „dezechilibrata”. Pe de alta parte, mai multe state membre ale Organizatiei pentru Securitate si…

- "Rusia trebuie sa respecte suveranitatea Belarusului si dreptul poporului sau de a-si alege liderii in mod liber si corect", a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Kayleigh McEnany. "Numarul masiv de belarusi care protesteaza pasnic demonstreaza clar ca guvernul nu poate sa mai ignore…