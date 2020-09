Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru Dezbateri Prezidentiale din Statele Unite a anuntat, miercuri seara, ca intentioneaza sa introduca reguli suplimentare in formatul viitoarelor dezbateri electorale televizate, dupa disputele produse marti, informeaza site-ul de stiri Axios.com."Dezbaterea de seara trecuta arata…

- Comisia responsabila de organizarea dezbaterilor electorale din Statele Unite a anunțat miercuri implementarea unor masuri suplimentare pentru „menținerea ordinii” în timpul urmatoarelor dueluri televizate, a doua zi dupa dezbaterea plina incoerența și plina de invenctive dintre Joe…

- Președintele american Donald Trump și contracandidatul democrat Joe Biden au folosit un limbaj fara menajamente in prima infruntare fața in fața, care s-a desfașurat in Cleveland, Ohio, și care a fost urmarita de zeci de milioane de oameni. Dezbaterea a durat 90 de minute și a fost moderata de Chris…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump se va confrunta in prima dezbatere electorala cu contracandidatul sau democrat, fostul vicepreședinte Joe Biden, miercuri la ora 4:00 (ora Romaniei). Dezbaterea va fi transmisa live de Digi24, in cadrul unei ediții speciale moderate de Alexandra Albu, și pe…

- Prima dezbatere electorala dintre Donald Trump si Joe Biden, care are loc marti, se anunta a fi un mare eveniment-spectacol, dar impactul sau asupra scrutinului prezidential din 3 noiembrie va fi probabil unul limitat, pe fondul unui electorat ultrapolarizat, cu un numar mic de nehotarati, comenteaza…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut duminica rivalului sau la alegerile din noiembrie, democratul Joe Biden, sa faca un test antidrog inainte de dezbaterea televizata de marti, prima in care ambii candidati se vor confrunta, informeaza AFP si EFE. "Cer cu tarie un test antidrog pentru…

- Hackeri care au legaturi cu Rusia, China si Iran incearca sa spioneze persoane atat din tabara presedintelui republican Donald Trump, cat si din cea a contracandidatului sau democrat Joe Biden la alegerile prezidentiale din noiembrie din SUA, a transmis joi compania Microsoft, intr-un raport citat…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a acuzat luni pe contracandidatul sau la alegerile din noiembrie, fostul vicepresedinte democrat Joe Biden, ca este controlat din umbra de persoane neidentificate, transmite dpa. 'Este o persoana slaba, a fost slab toata viata (...) Nu ar trebui sa candideze…