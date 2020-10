Fostul presedinte american Barack Obama i-a transmis vineri "cele mai bune ganduri" pentru insanatosire succesorului sau, Donald Trump, dupa diagnosticul pozitiv la COVID-19, subliniind in acelasi timp "marea lupta politica" dintre republicani si democrati pentru prezidentialele de la 3 noiembrie, noteaza AFP.



"Cu toate ca ne aflam in mijlocul unei mari lupte politice, si luam asta foarte in serios, dorim, de asemenea, sa adresam cele mai bune ganduri presedintelui Statelor Unite si Primei Doamne", a declarat Barack Obama vorbind si in numele sotiei sale, Michelle.



"Michelle…