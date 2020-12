Curtea Suprema a Statelor Unite a refuzat vineri sa se sesizeze in legatura cu un recurs formulat de autoritatile din Texas care viza anularea infrangerii presedintelui Donald in alegerile prezidentiale, relateaza AFP. Instanta a decis ca Texasul nu are dreptul sa intervina in organizarea alegerilor in alte state. In timp ce marii alegatori urmeaza sa se reuneasca luni pentru a-si inregistra voturile, Donald Trump refuza totusi sa accepte infrangerea sa in fata democratului Joe Biden si da asigurari ca alegerile i-au fost ''furate''. Respingerea ''ferma si rapida''…