- Candidatul democrat la functia de presedinte al SUA Joe Biden a comis marti, la Philadelphia, o serie de confuzii jenante, incurcandu-si nepoatele si afirmand in fata unui grup de alegatori ca il prezinta pe fiul sau Beau, care a murit in 2015, informeaza AFP. "Acesta este fiul meu Beau Biden, pe care…

- Premiera in conducerea Palatului Comunal. Alaturi de Ionuț Apostu, al doilea viceprimar al municipiului Buzau este o femeie. Este vorba despre Oana Matache, aleasa pe listele PSD. A devenit și cel mai tanar „secund” din administrația urbei. Votul pentru alegerea sa a fost dat in urma cu puțin timp,…

- Mai multe e-mailuri publicate de catre ziarul New York Post par sa confirme ca Hunter Biden, fiul candidatului democrat la președenția Statelor Unite, ar fi incasat bani de la o companie energetica ucraineana – condusa de un oligarh corupt – pentru a facilita accesul unor personaje controversate…

- Jurnalistul ales sa gazduiasca a doua dezbatere intre Donald Trump si Joe Biden, anulata in cele din urma, a fost suspendat din functie joi pentru ca a mintit despre un mesaj postat pe Twitter si legat de presedintele SUA, relateaza AFP. Steve Scully, de la canalul parlamentar C-SPAN,…

- Joe Biden si Partidul Democrat au reusit sa stranga din donatii in septembrie suma record de 383 milioane de dolari pentru campania sa electorala in perspectiva alegerilor prezidentiale americane din 3 noiembrie, informeaza miercuri Reuters. Suma a depasit cele 365 milioane de dolari stranse…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a opus luni bilantul foarte grav al pandemiei în Statele Unite afirmatiilor linistitoare ale presedintelui Donald Trump, bolnav de COVID-19, noteaza AFP, citata de Agerpres. "Am vazut un mesaj pe care l-a scris pe Twitter, mi l-au aratat. Spune…

- Twitter a anuntat joi ca a decis sa retraga sau "sa eticheteze mesajele false sau inselatoare", care submineaza increderea publicului in alegeri, inclusiv eventuale postari prin care este revendicata victoria inainte ca rezultatele sa fie certificate de catre autoritati, relateaza AFP. Reteaua de socializare…

- "Am marea onoare sa anunț ca am ales-o pe Kamala Harris - o luptatoare neinfricata - drept partenera mea in alegeri", a scris Biden pe Twitter. I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public…