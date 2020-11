Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de campanie a presedintelui american Donald Trump a sesizat miercuri justitia pentru a cere oprirea procesului de numarare a voturilor in statul Michigan, in cadrul alegerilor prezidentiale din SUA, transmit Reuters si AFP. Dupa numararea a 92% din voturi in Michigan, candidatul…

- Rezultatul alegerilor prezidentiale din SUA era in suspans astazi, noua state federale continuand inca numararea voturilor, inclusiv unele in care cursa a fost extrem de stransa si unde numaratoarea s-ar putea prelungi cateva zile, relateaza Agerpres , cu referire la Reuters.

- Presedintele american Donald Trump va cere o renumarare a voturilor din statul Wisconsin, unde contracandidatul sau democrat in alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, pare sa dispuna de un mic avans conform rezultatelor partiale, a anuntat miercuri directorul sau de campanie, Bill Stepien, potrivit…

- Rezultatul alegerilor prezidentiale din SUA era in suspans miercuri, noua state federale continuand inca numararea voturilor, inclusiv unele in care cursa a fost extrem de stransa si unde numaratoarea s-ar putea prelungi cateva zile, relateaza Reuters.Pana in acest moment, candidatul democrat…

- Echipa de campanie a candidatului democrat la presedintia SUA, Joe Biden, l-a atacat miercuri pe presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, care a parut sa ameninte cu o batalie in instanta pentru a opri inregistrarea voturilor, avertizand ca si democratii au avocati care vor lupta pentru…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca este in desfasurare "o frauda majora" in numararea voturilor la alegerile prezidentiale, fara a oferi dovezi, si ca, "in ceea ce ma priveste", "am castigat deja", desi nicio institutie media majora nu a declarat victoria sa, comenteaza DPA. Numararea voturilor…

- Casa Alba a anuntat joi ca Donald Trump va accepta rezultatul alegerilor prezidentiale din noiembrie, transmite Reuters. Cu o zi in urma, presedintele Statelor Unite refuzase sa se angajeze ca va accepta o eventuala infrangere in confruntarea cu candidatul democrat, fostul vicepresedinte…

- Hackeri care au legaturi cu Rusia, China si Iran incearca sa spioneze persoane atat din tabara presedintelui republican Donald Trump, cat si din cea a contracandidatului sau democrat Joe Biden la alegerile prezidentiale din noiembrie din SUA, a transmis joi compania Microsoft, intr-un raport citat…