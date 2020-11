Stiri pe aceeasi tema

- Șefa democrata a Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, a vorbit vineri despre Joe Biden cu referirea de ''presedinte ales'' al SUA, intr-un moment in care candidatul democrat il devanseaza pe republicanul Donald Trump in mai multe state cheie unde nu s-a incheiat numararea voturilor, relateaza…

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, a declarat ca Joe Biden se indreapta spre Casa Alba, chiar daca nicio sursa media nu estimeaza deocamdata ca el va fi castigatorul alegerilor, relateaza joi dpa.Citește și: Klaus Iohannis este contrazis de istorie:…

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, a declarat ca Joe Biden se indreapta spre Casa Alba, chiar daca nicio sursa media nu estimeaza deocamdata ca el va fi castigatorul alegerilor, relateaza joi dpa. ''Poporul american a ales clar la urne…

- Presedintele american, republicanul Donald Trump, si contracandidatul sau democrat Joe Biden se vor confrunta joi seara in dezbaterea finala inaintea alegerilor de la 3 noiembrie pentru Casa Alba, transmite dpa. Duelul televizat va avea loc intre orele locale 21:00-22:30 (01.00-02.30 GMT)…

- Senatorul republican Mitt Romney, fost candidat la președinție în Statele Unite, l-a acuzat dur pe Donald Trump ca a contribuit la un climat politic „plin de ura” înainte de alegeri pe care lumea le urmarește „cu groaza”, în timp ce l-a menajat pe adversarul…

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, a anuntat joi ca va prezenta vineri o lege pentru crearea unei comisii cu scopul de a ancheta capacitatile lui Donald Trump de a conduce tara, liderul de la Casa Alba fiind in recuperare dupa imbolnavirea cu COVID-19, relateaza…

- Cotidianul american a publicat o ancheta jurnalistica, dupa ce si-a procurat date fiscale ”cu privire la peste 20 de ani” despre fostul magnat in domeniul imobiliar ”si sutele de societati din grupul sau” necotat pe piata. "Donald J. Trump a platit 750 de dolari impozit pe venit in anul in care a castigat…

- Presedintele american, Donald Trump, care a reafirmat ca un vaccin impotriva COVID-19 ar putea fi disponibil inainte de alegerile de la 3 noiembrie, i-a acuzat luni pe candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, si pe candidata la vicepresedintie, Kamala Harris, ca dezvolta o "retorica anti-vaccin…