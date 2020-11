Stiri pe aceeasi tema

- Mii de sustinatori ai presedintelui american in exercitiu Donald Trump au manifestat sambata la Washington pentru a cere "inca patru ani" pentru acesta si a denunta un "furt" electoral in ciuda absentei oricaror dovezi concrete care sa sustina ipoteza unei fraude masive in favoarea lui Joe Biden,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care are relatii bune cu Donald Trump, a transmis marti un mesaj de felicitare pentru Joe Biden, castigator in alegerile prezidentiale din SUA, si si-a exprimat speranta intr-o consolidare a legaturilor dintre Ankara si Washington, relateaza AFP si Reuters. "Provocarile…

- Fidesz, partidul premierului ungar Viktor Orban, si-a exprimat sambata speranta ca presedintele ales al SUA, Joe Biden, sa nu distruga bunele relatii existente intre Budapesta si Washington in timpul mandatului presedintelui in exercitiu al SUA, Donald Trump, transmite EFE. "Speram ca administratia…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, a castigat marti statele California, Oregon si Washington, trei bastioane democrate din Vest, conform posturilor de televiziune CNN si Fox, preluate de AFP. Aceste trei victorii ii aduc 74 de mari electori suplimentari, ajungand la ora…

- Milioane de americani isi exercita dreptul de vot in alegerile prezidentiale desfasurate marti in SUA, in cursa pentru Casa Alba confruntandu-se presedintele republican Donald Trump si contracandidatul sau democrat Joe Biden, noteaza Reuters si dpa. Numerosi alegatori considera acest scrutin…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a criticat noile masuri de izolare luate in Europa pentru limitarea raspandirii coronavirusului, pe care le-a numit "draconice", avertizand ca Joe Biden, rivalul sau in alegerile de marti, va imita aceste masuri dure si va zdrobi economia, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump a calificat luni drept 'animale' un grup de manifestanti, cerand aplicarea legii pentru sanctionarea distrugerii de bunuri in cadrul manifestatiilor, relateaza DPA. 'Bagati aceste animale in inchisoare, acum', scrie Trump intr-o postare…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, s-a declarat luni dornic sa participe la dezbaterea cu contracandidatul sau republican, presedintele Donald Trump, daca expertii considera ca nu ar exista riscuri medicale tinand cont ca liderul de la Casa Alba a fost testat pozitiv…