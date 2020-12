Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema din statul american Pennsylvania a respins sambata o noua plangere depusa de echipa de campanie a lui Donald Trump care denunta nereguli in cadrul scrutinului prezidential, reducand astfel aproape la zero posibilitatea unei modificari a rezultatelor, relateaza AFP. Plangerea depusa de…

- Donald Trump a declarat pentru prima data joi ca va parasi Casa Alba daca este confirmata victoria lui Joe Biden in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, facand un alt pas spre recunoasterea infrangerii sale, relateaza AFP. Intrebat de jurnalisti daca este gata sa recunoasca in mod…

- Mike Pompeo a fost intrebat daca Departamentul de Stat va colabora cu echipa lui Joe Biden pentru a asigura tranzitia la Casa Alba, dar raspunsul secretarului de stat al lui Donald Trump a fost dezarmant: "Va fi o tranzitie lina catre a doua administratie Trump". Declaratia lui Mike Pompeo…

- Fostul presedinte american Barack Obama a salutat sambata "victoria istorica" in cursa pentru Casa Alba a lui Joe Biden, care i-a fost vicepresedinte, transmit AFP si dpa. Biden a mai fost felicitat si de fostul secretar de stat al SUA, Hillary Clinton, care, din postura de candidata a Partidului Democrat,…

- Candidatul democrat Joe Biden s-a aratat vineri seara sigur de victoria sa in alegerile prezidentiale din SUA, indemnandu-si compatriotii 'sa se uneasca', in vreme ce rivalul sau Donald Trump l-a avertizat sa nu revendice victoria in mod 'ilegitim', transmite AFP. Intreaga…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca este in desfasurare "o frauda majora" in numararea voturilor la alegerile prezidentiale, fara a oferi dovezi, si ca, "in ceea ce ma priveste", "am castigat deja", desi nicio institutie media majora nu a declarat victoria sa, comenteaza DPA. Numararea voturilor…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, le-a cerut duminica senatorilor sa nu voteze in legatura cu postul vacant de la Curtea Suprema a Statelor Unite "inainte ca americanii sa isi fi ales presedintele", noteaza AFP. Dorinta presedintelui Donald Trump de a o inlocui pe judecatoarea Ruth Bader…

- Presedintele republican american Donald Trump, care candideaza pentru un nou mandat, a salutat 'viata exceptionala' a judecatoarei Ruth Bader Ginsburg de la Curtea Suprema, dupa ce a aflat la sfarsitul unei deplasari electorale in Minnesota de decesul sau, vineri, la varsta de 87 de ani,…