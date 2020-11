Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de campanie a candidatului democrat la presedintia SUA, Joe Biden, l-a atacat miercuri pe presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, care a parut sa ameninte cu o batalie in instanta pentru a opri inregistrarea voturilor, avertizand ca si democratii au avocati care vor lupta pentru…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca este in desfasurare "o frauda majora" in numararea voturilor la alegerile prezidentiale, fara a oferi dovezi, si ca, "in ceea ce ma priveste", "am castigat deja", desi nicio institutie media majora nu a declarat victoria sa, comenteaza DPA. Numararea voturilor…

- Echipa de campanie a presedintelui republican Donald Trump a revendicat marti seara victoria in statul-cheie Florida, crucial pentru realegerea sa, in timp ce mass-media americana nu a anuntat invingatorul in acest stat, informeaza AFP. Conform estimarilor New York Times la ora locala 21:00 (02:00 GMT…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale americane Joe Biden a cerut alegatorilor "sa ia inapoi" controlul asupra democratiei, la ultimul sau mare miting de campanie din ajunul alegerilor, luni la Pittsburgh, in Pennsylvania, informeaza France Presse. "Este timpul sa ne ridicam si sa ne luam inapoi…

- Fostul presedinte american Barack Obama va participa miercuri la un prim eveniment de campanie pe teren pentru a-l sustine pe fostul sau vicepresedinte Joe Biden, care il va infrunta la urne pe republicanul Donald Trump pe 3 noiembrie, relateaza AFP. ''Presedintele Obama se va…

- Zeci de mii de mesaje trimise joi prin e-mail cu solicitari de voluntariat pentru Partidul Democrat din SUA provin de fapt de la autorii unei fraude si ascund software ostil, arata cercetatorii firmei de securitate informatica Proofpoint, citati de Reuters. E-mailurile folosesc texte similare celor…

- Inainte de vizita sa in statul american Wisconsin, candidatul democrat in alegerile prezidentiale Joe Biden a cerut ca ofiterul de politie care a tras de sapte ori intr-un barbat de culoare sa fie pus sub acuzare, informeaza joi dpa. Focurile de arma trase de politist au declansat mai multe zile de…