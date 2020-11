Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al Statelor Unite ale Americii va anunta marti primele nume ale celor care vor face parte din viitoarea administratie de la Washington, a anuntat duminica Ron Klain, consilier apropiat al lui Biden și viitorul sau șef de cabinet, citat de Reuters si AFP.

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a parut duminica sa recunoasca public pentru prima data ca rivalul sau democrat Joe Biden a castigat alegerile prezidentiale din 3 noiembrie din Statele Unite, dar si-a reiterat afirmatiile eronate ca votul a fost falsificat, transmite Reuters.…

- Presedintele ales al SUA Joe Biden l-a numit miercuri pe Ron Klain, un important oficial democrat, sef de personal si asistent al presedintelui, informeaza joi Reuters. Ron Klain, 59 de ani, este unul dintre cei mai apropiati colaboratori ai lui Joe Biden. El si-a inceput activitatea pentru Partidul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care are relatii bune cu Donald Trump, a transmis marti un mesaj de felicitare pentru Joe Biden, castigator in alegerile prezidentiale din SUA, si si-a exprimat speranta intr-o consolidare a legaturilor dintre Ankara si Washington, relateaza AFP si Reuters. "Provocarile…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, care are relatii bune cu Donald Trump, a transmis marti un mesaj de felicitare pentru Joe Biden, castigator in alegerile prezidentiale din SUA, si si-a exprimat speranta intr-o consolidare a legaturilor dintre Ankara si Washington, relateaza AFP si Reuters."Provocarile…

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters. Trump a anuntat ca echipa…

- Milioane de americani isi exercita dreptul de vot in alegerile prezidentiale desfasurate marti in SUA, in cursa pentru Casa Alba confruntandu-se presedintele republican Donald Trump si contracandidatul sau democrat Joe Biden, noteaza Reuters si dpa. Numerosi alegatori considera acest scrutin…

- Presedintele american, Donald Trump, a criticat miercuri decizia retelelor sociale Twitter si Facebook de a limita distribuirea unui controversat articol despre legaturile dintre adversarul sau democrat la alegerile prezidentiale, Joe Biden, si o companie din domeniul gazelor naturale din Ucraina suspectata…