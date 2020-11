Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, se va adresa natiunii sambata la ora locala 20:00 (03:00 ora Romaniei) din fieful sau din Wilmington, statul Delaware, dupa victoria anuntata de mass media americane, transmite AFP.

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, se va adresa natiunii sambata la ora locala 20:00 (03:00 ora Romaniei) din fieful sau din Wilmington, statul Delaware, dupa victoria anuntata de mass media americane, transmite AFP.

- "Presedintele ales Joe Biden se va adresa natiunii din Wilmington, in Delaware, si alaturi de el se va afla Jill Biden (sotia lui Joe Biden - n.r.), vicepresedinta aleasa Kamala Harris si Doug Emhoff", sotul acesteia, a transmis echipa de campanie a lui Biden intr-un comunicat. In cursul zilei de sambata,…

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters. Trump a anuntat ca echipa…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, este asteptat sa se adreseze natiunii americane sambata seara, la ora locala 20:00, potrivit unui consilier de campanie, transmite Reuters. Fostul vicepresedinte in timpul administratiei Barack Obama a postat pe Twitter un mesaj, declarandu-se onorat…

- Candidatul democrat la functia de presedinte al SUA Joe Biden se va adresa vineri seara americanilor, a declarat pentru AFP o sursa din echipa sa de campanie. In acest moment Joe Biden conduce cursa impotriva rivalului republican Donald Trump in statul-cheie Pennsylvania. Este de asteptat ca fostul…

- O femeie transgender, Sarah McBride, a fost aleasa marti in Senatul statului Delaware, in nord-estul SUA, o premiera in istoria politica a tarii, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Am reusit. Am castigat alegerile”, a scris pe Twitter democrata, militanta cu experienta pentru drepturile persoanelor…

- Senatorul republican Mitt Romney, fost candidat la președinție în Statele Unite, l-a acuzat dur pe Donald Trump ca a contribuit la un climat politic „plin de ura” înainte de alegeri pe care lumea le urmarește „cu groaza”, în timp ce l-a menajat pe adversarul…