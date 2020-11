Cele mai noi date dupa numaratori partiale ale voturilor la alegerile prezidentiale din SUA arata ca Joe Biden, candidatul democrat la Casa Alba, a trecut vineri in fata presedintelui Donald Trump si in statul Pennsylvania, transmite Reuters. Pennsylvania este al doilea stat dintre cele in care cursa inca nu s-a incheiat unde Trump pierde avansul mic pe care il mai detinea. In Georgia, o evolutie similara se produsese cu cateva ore inainte. Biden are asigurate pana acum 253 de voturi in Colegiul Electoral national, in care fiecare stat trimite un numar de reprezentanti cu mandatul de a vota unul…