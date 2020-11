Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a castigat in statul-cheie Arizona si isi consolideaza astfel victoria in alegerile prezidentiale americane, au anuntat joi mass-media americane, citate vineri de AFP, noteaza Agerpres. Este pentru prima data dupa 1996 cand tabara democrata inregistreaza o victorie…

- Joe Biden mai obține 11 voturi electorale, distanțandu-se și mai mult de actualul președinte Donald Trump. El ajunge la un scor de 290 de voturi electorale, in condițiile in care pentru a caștiga scrutinul erau necesare 270 de voturi.

- Presedintele în functie al SUA, Donald Trump, a criticat dur, joi, postul de televiziune Fox News, acuzându-l ca anul acesta a avut o atitudine diferita fata de scrutinul prezidential din 2016 si, potrivit unor surse de la Washington, vrea sa creeze un grup mediatic concurent, potrivit…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale americane Joe Biden si-a adjudecat miercuri victoria in statul-cheie Wisconsin, o infrangere pentru presedintele Donald Trump, care castigase in acest stat in fata lui Hillary Clinton in 2016, transmit agentia de presa Associated Press si postul de televiziune…

- Președintele in exercițiu Donald Trump a ținut primul discurs dupa votul incheiat ieri și s-a declarat caștigator al alegerilor inainte de numararea voturilor. El a afirmat ca rezultatele alegerilor au fost „fenomenale” si ca se pregateste pentru „o mare sarbatoare”. Trump se considera caștigator in…

- Presedintele republican in exercitiu, Donald Trump, a castigat in statul-cheie Texas, bastion republican si al doilea stat in privinta numarului de mari electori, astfel ca avansul democratului Joe Biden a fost redus, relateaza Fox News si NBC News, preluate de AFP si DPA. Cei 38 de mari electori obtinuti…

- Presedintele american Donald Trump este dat castigator in Kansas, Missouri si Nebraska, trei state care ar putea sa ii aduca 21 de electori, potrivit CNN, Fox News, NBC si New York Times, informeaza AFP. In total, la ora 03:40 GMT, candidatul republican Donald Trump a obtinut 115 -116 electori, fiind…

- Presedintele la final de mandat Donald Trump este dat invingator in statul Indiana din nordul SUA, potrivit canalelor de televiziune CNN si NBC, relateaza AFP. Reuters difuzeaza aceeasi informatie, citand Edison Research. Aceasta victorie anticipata i-ar asigura 11 electori.…