- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale americane de marti Joe Biden a obtinut victoria in statul cheie Michigan, extinzand astfel marja in fata rivalului sau, presedintele Donald Trump, conform proiectiilor posturilor CBS, CNN si NBC, informeaza EFE.Cu cei 16 delegati pe care Michigan…

- ”Este clar ca am caștigat in suficiente state pentru a caștiga președinția. Nu am venit pentru a spune ca am caștigat. Am caștigat in Wisconsin cu 20.000 de voturi, in Michigan am caștigat cu 35.000 de voturi și crește. In Pennsylvania am caștigat cele mai multe voturi prin corespondența. Am caștigat…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale americane Joe Biden si-a adjudecat miercuri victoria in statul-cheie Wisconsin, o infrangere pentru presedintele Donald Trump, care castigase in acest stat in fata lui Hillary Clinton in 2016, transmit agentia de presa Associated Press si postul de televiziune…

- Speciliștii CNN admit faptul ca Donald Trump a caștigat statul-cheie Florida, un stat extrem de important in economia alegerilor din SUA.Citește și: LIVE TEXT - AMERICA ALEGE. Donald Trump devine favorit dupa o revenire de senzatieAstfel, dupa ce au fost numarate94% din voturi, Donald Trump…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden a fost dat marti seara invingator in statul traditional democrat Vermont in fata presedintelui republican la final de mandat Donald Trump de canalele de televiziune NBC si Fox, relateaza AFP. Aceasta victorie i-ar asigura candidatului democrat trei…

- Ziua votului la alegerile prezidențiale din Statele Unite este pe cale sa inceapa. Aproape 100 de milioane de americani au votat deja prin corespondența sau prin procedura de vot anticipat, un numar imens, comparabil deja cu 70% din numarul de voturi total din 2016. Cei doi candidați și-au incheiat…

- Ultimele sondaje date publicitații in zilele dinaintea alegerilor prezidențiale din SUA confirma un avans al democratului Joe Biden in fața lui Donald Trump, potrivit Business Insider, care citeaza mai multe rezultate din țara. Cursa este stransa insa in mai multe state-cheie, care vor decide rezultatele…