Candidatul democrat Joe Biden este dat castigator in statele Maryland, Massachusetts, Delaware, Washington D.C. si New Jersey, informeaza media americane, citate de AFP.



Potrivit CNN, NBC, ABC, CBS si New York Times, aceste victorii ii aduc lui Biden in total 41 de electori de electori, care se adauga celor 16 obtinuti in Virginia si Vermont.



Conform AP si Fox News, Biden mai este dat castigator si in Rhode Island (4 electori), Illinois (20 electori) si Connecticut (7), relateaza Reuters. AGERPRES/(AS - editor: Florin Stefan, editor online: Adrian Dadarlat)