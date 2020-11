Stiri pe aceeasi tema

- Presa internationala a primit cu usurare anuntul victoriei democratului Joe Biden la presedintia SUA si a remarcat „plecarea nedemna” a republicanului Donald Trump, exprimandu-si totodata ingrijorarea cu privire la provocarile uriase care il asteapta pe noul presedinte ales si pe vicepresedintele ales…

- Candidata democrata la functia de vicepresedinte Kamala Harris a salutat sambata seara la Wilmington, Delaware, "o noua zi pentru America" in introducerea ce a precedat discursul candidatului democrat Joe Biden la alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, informeaza AFP. "Intr-un moment cand insasi…

- Sotia lui Biden a postat o fotografie cu ea si presedintele ales in casa, tinand o pancarta cu mesajul “Dr. si presedintele Biden locuiesc aici”. Ea a mai scris ca „Va fi un președinte pentru toate familiile”.Citește și: Schimbare iminenta de trupe in PSD: Cel puțin 100 de deputați și 50 de senatori…

- Cu o zi inaintea alegerilor prezidentiale din SUA, presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, va face luni un adevarat tur de forta in speranta de a rasturna cifrele din sondaje care il plaseaza pe rivalul sau democrat Joe Biden in pozitia de favorit, relateaza AFP. Intr-o America extrem…

- Hillary Clinton, candidata la presedintie in 2016 impotriva lui Donald Trump, a declarat miercuri ca face parte din colegiul electoral care il va alege pe castigatorul scrutinului marti seara in statul New York, relateaza AFP. ''Sunt un elector (important) in New York'',…

- In timp ce candidatul republican Donald Trump strabate America in campania electorala, opozantul sau democrat Joe Biden alege sa ramana acasa, la exact doua saptamani pana la alegerile din 3 noiembrie, informeaza AFP si Reuters. Joe Biden, in varsta de 77 de ani, a anuntat ca marti nu va avea nicio…

- Cantareata americana Taylor Swift a anuntat miercuri ca il sprijina pe candidatul democrat la alegerile prezidentiale Joe Biden si pe colega acestuia de campanie, Kamala Harris, care candideaza pentru functia de vicepresedinte, afirmand ca cei doi politicieni vor permite Statelor Unite "sa inceapa sa…

- Presedintele american, Donald Trump, care a reafirmat ca un vaccin impotriva COVID-19 ar putea fi disponibil inainte de alegerile de la 3 noiembrie, i-a acuzat luni pe candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, si pe candidata la vicepresedintie, Kamala Harris, ca dezvolta o "retorica anti-vaccin…