Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, a promis ca va face o prioritate din adoptarea asa-zisei Legi a Egalitatii (Equality Act) privind drepturile comunitatii LGBTI, pe care spera sa o promulge in primele 100 de zile de presedintie daca va castiga alegerile din 3 noiembrie,…

- Miliardarul Michael Bloomberg intentioneaza sa cheltuiasca circa 15 milioane de dolari pentru a-l ajuta pe candidatul democrat Joe Biden sa il invinga pe presedintele republican Donald Trump in Texas si Ohio pe parcursul ultimei saptamani de campanie, a relatat marti New York Times, citand un consilier…

- Miliardarul Michael Bloomberg intentioneaza sa cheltuiasca circa 15 milioane de dolari pentru a-l ajuta pe candidatul democrat Joe Biden sa il invinga pe presedintele republican Donald Trump in Texas si Ohio pe parcursul ultimei saptamani de campanie, a relatat marti New York Times, citand un consilier…

- In timp ce candidatul republican Donald Trump strabate America in campania electorala, opozantul sau democrat Joe Biden alege sa ramana acasa, la exact doua saptamani pana la alegerile din 3 noiembrie, informeaza AFP si Reuters. Joe Biden, in varsta de 77 de ani, a anuntat ca marti nu va avea nicio…

- Candidata democrata la vicepresedintia SUA, Kamala Harris, si-a suspendat deplasarile pana duminica din cauza unor cazuri de COVID-19 in anturajul sau, a anuntat joi echipa de campanie a lui Joe Biden, relateaza AFP si Reuters. Doi membri ai echipei de campanie a Kamalei Harris, printre…

- Cea de-a doua dezbatere intre candidatii republican si democrat la presedintia SUA prevazuta pentru 15 octombrie se va desfasura in sistem de videoconferinta, a anuntat joi Comisia pentru dezbateri prezidentiale, presedintele in exercitiu, republicanul Donald Trump, si contracandidatul sau, democratul…

- Zeci de mii de mesaje trimise joi prin e-mail cu solicitari de voluntariat pentru Partidul Democrat din SUA provin de fapt de la autorii unei fraude si ascund software ostil, arata cercetatorii firmei de securitate informatica Proofpoint, citati de Reuters. E-mailurile folosesc texte similare celor…

- Inainte de vizita sa in statul american Wisconsin, candidatul democrat in alegerile prezidentiale Joe Biden a cerut ca ofiterul de politie care a tras de sapte ori intr-un barbat de culoare sa fie pus sub acuzare, informeaza joi dpa. Focurile de arma trase de politist au declansat mai multe zile de…