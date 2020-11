Stiri pe aceeasi tema

- Transmiterea unei conferinte de presa a echipei de campanie a lui Donald Trump de catre postul de televiziune Fox News a fost oprita de moderator, care a explicat ca acuzatiile conform carora scrutinul prezidential din 3 noiembrie a fost fraudat sunt ''explozive'' si oficialitatile nu furnizeaza…

- Joe Biden este noul președinte al SUA. Patru organizații majore, CNN, AP, Fox News și The New York Times au anunțat ca democratul l-a invins pe Donald Trump, dupa ce a caștigat statul Pennsylvania. A obținut astfel 273 de electori, peste cei 270 necesari pentru a ajunge la Casa Alba. Anunțul este o…

- Presedintele republican in exercitiu, Donald Trump, a castigat in statul-cheie Texas, bastion republican si al doilea stat in privinta numarului de mari electori, astfel ca avansul democratului Joe Biden a fost redus, relateaza Fox News si NBC News, preluate de AFP si DPA. Cei 38 de mari electori obtinuti…

- Presedintele american Donald Trump este dat castigator in Kansas, Missouri si Nebraska, trei state care ar putea sa ii aduca 21 de electori, potrivit CNN, Fox News, NBC si New York Times, informeaza AFP. In total, la ora 03:40 GMT, candidatul republican Donald Trump a obtinut 115 -116 electori, fiind…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden a fost dat marti seara invingator in statul traditional democrat Vermont in fata presedintelui republican la final de mandat Donald Trump de canalele de televiziune NBC si Fox, relateaza AFP. Aceasta victorie i-ar asigura candidatului democrat trei…

- Presedintele la final de mandat Donald Trump este dat invingator in statul Indiana din nordul SUA, potrivit canalelor de televiziune CNN si NBC, relateaza AFP. Reuters difuzeaza aceeasi informatie, citand Edison Research. Aceasta victorie anticipata i-ar asigura 11 electori.…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat joi ca ii condamna "pe toti adeptii suprematiei rasei albe", dupa polemica nascuta in urma afirmatiilor sale ambigue din cursul dezbaterii cu adversarul sau democrat, Joe Biden, scrie AFP. "Am spus-o de mai multe ori, lasati-ma sa fiu clar inca o data",…

- Prima dezbatere televizata intre candidatii republican si democrat la alegerile prezidentiale din Statele Unite, marcata de insulte si intreruperi, a fost caracterizata de marea parte a presei internationale drept „un dezastru”, in timp ce postul Fox News, din partea caruia Chris Wallace a fost moderatorul…