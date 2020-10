Stiri pe aceeasi tema

- Daca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, ar încerca sa fie reales într-o tara din Uniunea Europeana, nu ar avea aproape nicio sansa, arata un sondaj publicat miercuri de cercetatori din Germania, scrie Agerpres.Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, ar întruni…

- Este sigur ca Melania Trump a facut campanie pentru prima data marti pentru realegerea sotului ei pe 3 noiembrie, oferindu-si sprijinul victimelor de COVID -19, relateaza AFP. "Nu sunt intotdeauna de acord cu modul in care spune lucrurilor pe nume", a spus Prima doamna in timpul unei reuniuni la Atglen,…

- Donald Trump "pune interesul lui inaintea celui al tarii" abandonand negocierile privind un plan de ajutorare a americanilor pentru a face fata crizei provocate de COVID-19, a acuzat marti lidera democratilor din Congresul Statelor Unite, Nancy Pelosi, potrivit AFP. Presedintele american…

- Donald Trump a platit doar 750 de dolari impozite federale in 2016, anul alegerii sale in functia de presedinte al Statelor Unite, si tot atat in 2017, potrivit unei anchete potential explozive efectuata de cotidianul New York Times care a publicat duminica informatii cu privire la declaratiile de…

- CHIȘINAU, 4 sept- Sputnik. "Am putea sa nu aflam care sunt rezultatele finale in noaptea din ziua alegrilor. © Sputnik / Владимир ГребневO eroare intenționata a FacebookUn lucru pe care noi și alte media trebuie sa inceapa sa-l faca este sa pregatim populația sa ințeleaga ca nu este nimic…

- Candidatul democrat la presedintia SUA Joe Biden ar urma sa raporteze o colecta de fonduri record de peste 300 de milioane de dolari in luna august, relateaza marti ziarul New York Times, citand doua persoane familiarizate cu chestiunea, relateaza Reuters. Biden, care il devanseaza pe…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat ca va trimite fortele federale de aplicare a legii in Portland, dupa ce o persoana a murit in tulburarile de strada din weekend din acest oras din vestul SUA, potrivit DPA. "Portland e un dezastru si e asa de multi ani. Daca gluma asta de…

- Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a devenit al treilea cel mai bogat om al lumii, dupa ce averea sa a fost evaluata la 102 miliarde de dolari. In fata lui Zuckerberg mai sunt doar Jeff Bezos si Bill Gates, scrie Mediafax. In ciuda pandemiei, Mark Zuckerberg a reusit sa mai adauge 30 de miliarde…