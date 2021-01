Stiri pe aceeasi tema

- Punerea sub acuzare a lui Trump s-a desfașuarat in condiții nemaivazute, cu cladirea plina de soldați ai Garzii Naționale gata sa previna un alt atac impotriva Capitoliului.Camera Reprezentantilor, dominata de democrati, s-a pronuntat pentru "impeachment" cu 232 voturi fata de 197 impotriva.Liderul…

- Acuzate ca nu au prevenit asaltul de la Capitoliu in urma cu o saptamana, autoritațile au mobilizat efective impresionante de trupe la Washington, in așteptarea investirii noului președinte Joe Biden, ce va avea loc pe 20 ianuarie.Sute de soldați din Garda Naționala erau deja prezenți miercuri in Congresul…

- Unii dintre cei 10.000 de militari ai Garzii Nationale americane, care se indreapta spre Washington (Districtul Columbia) pentru a ajuta la asigurarea securitatii inainte de investirea presedintelui ales Joe Biden vor fi inarmati, au declarat marti pentru Reuters doi oficiali americani, sub rezerva…

- Garda Nationala a fost autorizata sa mobilizeze pana la 15.000 de soldati la Washington pentru a sustine ceremonia de investire a lui Joe Biden pe 20 ianuarie, a anuntat luni seful Biroului Garzii Nationale, relateaza Reuters. Generalul Daniel Hokanson a declarat presei ca se asteapta…

- Primarul Washingtonului, Muriel Bowser, a cerut masuri sporite de securitate in jurul ceremoniei de investitura a presedintelui ales al SUA, Joe Biden, dupa ce cladirea Capitoliului, sediul Congresului, a fost luata cu asalt saptamana trecuta de sustinatori ai presedintelui in exercitiu, Donald Trump,…

- Vicepresedintele american in exercitiu Mike Pence va asista, la 20 ianuarie, la ceremonia de investire a presedintelui ales Joe Biden, au relatat mai multe media americane, in contextul in care presedintele in exercitiu Donald Trump, care nu va lua parte la ceremonie, este tot mai izolat, transmit…

- Presedintele in exercitiu al SUA, Donald Trump, acuzat de presedintele ales Joe Biden ca a subminat democratia, a lansat joi un apel – rar – la „reconciliere”, condamnand un „atac odios” asupra Capitoliului, dupa o zi de haos care a zguduit America, scrie AFP. Intr-o inregistrare video care arata o…

- Asaltul de miercuri asupra Capitoliului, sediul Congresului SUA, de catre susținatorii lui Donald Trump, a generat 23,5 milioane de mesaje pe Twitter, adica, in medie, 430 de mesaje pe secunda, informeaza G4Media, care citeaza publicația franceza Le Figaro. Evenimentula produs de 2,5 ori mai multe mesaje…