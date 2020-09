Biroul Federal de Investigatii (FBI) si agentia americana de securitate cibernetica au avertizat marti cu privire la posibile campanii de dezinformare favorizate de o numaratoare mai lenta in acest an, cu scopul discreditarii rezultatelor alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie, relateaza France Presse.



'Actori straini si infractori cibernetici ar putea sa creeze noi site-uri internet, sa schimbe site-uri existente si sa creeze sau sa distribuie continuturi aferente (acestor site-uri) pe retelele de socializare cu scopul de a raspandi informatii false', in momentul alegerilor,…