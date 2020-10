Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a afirmat marti ca, daca Donald Trump este in continuare pozitiv la COVID-19 pentru urmatoarea lor dezbatere televizata, la 15 octombrie, cei doi rivali la prezidentialele din 3 noiembrie "nu vor trebui sa dezbata", noteaza AFP.



"Nu stiu care este statutul lui actual. Abia astept sa pot dezbate impotriva lui, dar sper ca vor fi respectate toate protocoalele", le-a declarat fostul vicepresedinte american jurnalistilor care il insoteau in campania lui electorala.



"Cred ca daca are in continuare COVID-19, nu va trebui sa dezbatem",…