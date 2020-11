Stiri pe aceeasi tema

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat in scrutinul prezidential din SUA, s-a declarat joi increzator ca va obtine victoria, in contextul in care mai are nevoie de castigarea unui singur stat american."Toate voturile trebuie numarate. Pastrati-va increderea, vom castiga", a transmis…

- Fostul medic al Casei Albe Ronny Jackson, cunoscut pentru faptul ca a laudat 'sanatatea excelenta' a lui Donald Trump, al carui sustinator fervent a devenit, a fost ales marti in Camera Reprezentantilor a Congresului american, conform proiectiilor posturilor CNN si MSNBC, preluate de AFP. Jackson,…

- Candidatul democrat la presedintia SUA Joe Biden a denuntat duminica un act de presupusa hartuire a uneia dintre camionetele sale de campanie de catre sustinatori ai adversarului sau Donald Trump, incident pe care FBI il investigheaza, relateaza AFP. Un videoclip postat pe Twitter arata…

- Dupa procesarea a 100% din procesele verbale in raionul Soroca, marele ciștigator al alegerilor prezidențiale in aceasta regiune a țarii este Igor Dodon. Acesta a acumulat 42,39% din numarul total al alegatorilor care au votat in acest raion. Totodata pe locul doi este Maia Sandu cu 23,92%% și pe poziția…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca a platit 'multe milioane de dolari in taxe', dar ca a avut dreptul la deduceri si credite fiscale, precum si ca este puternic 'sub-indatorat', avand mai multe active decat datorii, transmite Reuters. Presedintele republican…

- Infectarile cu COVID-19 ar putea atinge 19.200 de cazuri zilnic in Germania daca tendinta actuala continua, le-a spus astazi cancelarul german Angela Merkel liderilor Uniunii Crestin-Democrate (CDU). Aceasta a subliniat ca economia trebuie sa continue sa functioneze, potrivit Reuters. „Daca tendinta…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut duminica rivalului sau la alegerile din noiembrie, democratul Joe Biden, sa faca un test antidrog inainte de dezbaterea televizata de marti, prima in care ambii candidati se vor confrunta, informeaza AFP si EFE. "Cer cu tarie un test antidrog pentru…

- Activista pentru mediu Greta Thunberg a anuntat luni pe Twitter ca revine la scoala dupa o pauza de un an, potrivit DPA. ”Anul meu sabatic de la scoala s-a incheiat si mi se pare grozav sa ma intorc din nou la scoala!”, a scris militanta in varsta de 17 ani. Thunberg a inceput primul an de liceu la…