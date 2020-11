Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de juristi a presedintelui american Donald Trump a cerut sambata inca o renumarare a voturilor in statul Georgia, transmite dpa, potrivit AGERPRES. Guvernatorul Georgiei, Brian Kemp, si secretarul de stat Brad Raffensperger - ambii republicani, ca si presedintele - au certificat independent…

- Renumararea buletinelor de vot in statul Georgia a confirmat victoria lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii, informeaza BBC.In acest stat, democratul a obținut 12.284 de voturi in plus fața de Donald Trump.Presedintele ales al SUA a denuntat "iresponsabilitatea incredibila"…

- Statul american Georgia, unde candidatul democrat Joe Biden si presedintele republican Donald Trump sunt aproape la egalitate in scrutinul prezidential american, va efectua o renumarare a voturilor, potrivit secretarului de stat local Brad Raffensperger, transmite AFP.Cursa in Georgia ''ramane…

- REZULTAT ALEGERI SUA. Echipa de campanie a lui Donald Trump a depus o moțiune in statul Georgia, astfel incat operațiunile de numarare sa fie suspendate, scrie Associated Press. Citeste si ALEGERI SUA 2020 Joe Biden isi anunta victoria: "Am castigat cele mai multe voturi din istoria scrutinului…

- Presedintele american Donald Trump va cere o renumarare a voturilor din statul Wisconsin, unde contracandidatul sau democrat in alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, pare sa dispuna de un mic avans conform rezultatelor partiale, a anuntat miercuri directorul sau de campanie, Bill Stepien, potrivit…