Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator din Georgia a respins o petitie a echipei de campanie a presedintelui Donald Trump privind scrutinul prezidential, afirmand ca nu exista dovezi care sa-i sustina afirmatiile, relateaza dpa. O decizie similara a fost luata in statul Michigan, potrivit Reuters. Trump a incercat sa-i forteze…

- Donald Trump a intentat un proces in justitie pentru suspendarea numararii voturilor in statul cheie Pennsylvania, unde il devanseaza cu o diferenta mica pe rivalul sau Joe Biden, conform rezultatelor partiale, a anuntat miercuri managerul sau de campanie, conform AFP. Actiunea a fost…

- Echipa de campanie a presedintelui american Donald Trump a sesizat miercuri justitia pentru a cere oprirea procesului de numarare a voturilor in statul Michigan, in cadrul alegerilor prezidentiale din SUA, transmit Reuters si AFP. Dupa numararea a 92% din voturi in Michigan, candidatul…

- Echipa de campanie a presedintelui republican Donald Trump a revendicat marti seara victoria in statul-cheie Florida, crucial pentru realegerea sa, in timp ce mass-media americana nu a anuntat invingatorul in acest stat, informeaza AFP. Conform estimarilor New York Times la ora locala 21:00 (02:00 GMT…

- Americanii se prezinta marti la urne pentru a-si alege presedintele dupa o campanie acerba si divizanta, un scrutin in care actualul lider de la Casa Alba, republicanul Donald Trump, incearca sa depaseasca avansul pe care rivalul sau, democrat Joe Biden, il are in sondaje, si sa castige un nou mandat…

- Miliardarul Michael Bloomberg intentioneaza sa cheltuiasca circa 15 milioane de dolari pentru a-l ajuta pe candidatul democrat Joe Biden sa il invinga pe presedintele republican Donald Trump in Texas si Ohio pe parcursul ultimei saptamani de campanie, a relatat marti New York Times, citand un consilier…

- Americanii isi trimit de zor buletinele de vot anticipat in alegerile de la 3 noiembrie, intr-un ritm fara precedent, un lucru care anunta un nivel al participarii la vot-record in scrutinul in care se infrunta presedintele republican in exercitiu Donald Trump si fostul vicepresedinte democrat Joe…

- Zeci de mii de mesaje trimise joi prin e-mail cu solicitari de voluntariat pentru Partidul Democrat din SUA provin de fapt de la autorii unei fraude si ascund software ostil, arata cercetatorii firmei de securitate informatica Proofpoint, citati de Reuters. E-mailurile folosesc texte similare celor…