Stiri pe aceeasi tema

- Presedintia lui Donald Trump a insemnat o perioada dificila pentru relatiile dintre Statele Unite si Germania, un aliat traditional al SUA devenit 'sac de box' al magnatului instalat la Casa Alba. A avut insa dreptate Trump sa aleaga lupta si, dincolo de aceasta, poate o victorie eventuala a…

- NATO are in vedere un summit in martie, la Bruxelles, pentru a-l primi pe noul presedinte american, in cazul in care Joe Biden obtine o victorie in alegerile de la 3 noiembrie in Statele Unite, declara diplomati si oficiali de la Alianta Nord-Atlantica pentru Reuters.Insa un summit ar urma…

- Cu mai putin de trei saptamani ramase pana la alegerile prezidentiale din SUA, presedintele american Donald Trump va participa miercuri la un miting electoral in statul Iowa, primul eveniment din campania sa dupa ce aceasta a fost intrerupta din cauza testarii pozitive la COVID-19 a liderului de la…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, s-a declarat luni dornic sa participe la dezbaterea cu contracandidatul sau republican, presedintele Donald Trump, daca expertii considera ca nu ar exista riscuri medicale tinand cont ca liderul de la Casa Alba a fost testat pozitiv…

- Zeci de mii de mesaje trimise joi prin e-mail cu solicitari de voluntariat pentru Partidul Democrat din SUA provin de fapt de la autorii unei fraude si ascund software ostil, arata cercetatorii firmei de securitate informatica Proofpoint, citati de Reuters. E-mailurile folosesc texte similare celor…

- Un sondaj al NALEO și Latino Decisions arata ca Joe Biden, candidatul democrat la Casa Alba, conduce detasat in fata lui Donald Trump in intentiile de vot ale electoratului latino-american pentru alegerile prezidentiale din SUA. Conform sondajului NALEO și Latino Decisions, circa 65% din electoratul…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a denuntat luni incidentele violente izbucnite in paralel cu manifestatiile impotriva rasismului, acuzandu-l in acelasi timp pe rivalul sau, Donald Trump, ca "pune paie" pe focul agitatiei sociale, scrie AFP. "A jefui nu inseamna a manifesta. A da foc nu…