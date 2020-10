Presedintele american, Donald Trump, va vota anticipat, sambata, in Florida, a anuntat joi Casa Alba, noteaza AFP. "Presedintele Trump a prevazut sa voteze anticipat sambata, la West Palm Beach", a facut cunoscut purtatorul sau de cuvant, Judd Deere. Donald Trump urmeaza sa ajunga vineri in Florida unde va participa la mai multe mitinguri de campanie. Alegerile in care se infrunta Donald Trump si Joe Biden vor avea loc la 3 noiembrie, dar americanii au posibilitatea de a vota anticipat in numeroase state. In special din cauza pandemiei de coronavirus si temerilor de contaminare in ziua scrutinului,…