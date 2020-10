Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat joi ca se opune modificarii regulilor pentru viitoarele sale dezbateri cu Joe Biden, dupa un haotic prim duel televizat, noteaza AFP, potrivit Agerpres.Comisia insarcinata cu organizarea dezbaterilor electorale in Statele Unite a anuntat miercuri…

- Comisia care supervizeaza dezbaterile prezidentiale in Statele Unite va schimba formatul si va introduce reguli noi pentru a impune ordinea la urmatoarele doua confruntari fata in fata intre Donald Trump, presedintele in functie si candidat pentru un al doilea mandat, si Joe Biden, contracandidatul…

- Comisia insarcinata cu organizarea dezbaterilor electorale in SUA a anuntat miercuri noi masuri cu scopul de a "mentine ordinea" in viitoarele dueluri televizate, dupa prima confruntare dintre cei doi candidati la presedintia americana, Joe Biden si Donald Trump, care a avut loc marti seara, informeaza…

- Comisia pentru Dezbateri Prezidentiale din Statele Unite a anuntat, miercuri seara, ca intentioneaza sa introduca reguli suplimentare in formatul viitoarelor dezbateri electorale televizate, dupa ce prima disputa dintre Donald Trump și Joe Biden a coborat nivelul discuției pana la atacuri la persoana…

- Presedintele american, Donald Trump, a refuzat miercuri sa se angajeze la transferul pasnic al puterii in cazul infrangerii la alegerile de la 3 noiembrie, atragandu-si reactiile indignate din partea adversarului sau democrat, Joe Biden, dar si din propria tabara, noteaza AFP. "Va trebui…

- Presedintele republican american Donald Trump, care candideaza pentru un nou mandat, a salutat 'viata exceptionala' a judecatoarei Ruth Bader Ginsburg de la Curtea Suprema, dupa ce a aflat la sfarsitul unei deplasari electorale in Minnesota de decesul sau, vineri, la varsta de 87 de ani,…

- Presedintele american, Donald Trump, care a reafirmat ca un vaccin impotriva COVID-19 ar putea fi disponibil inainte de alegerile de la 3 noiembrie, i-a acuzat luni pe candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, si pe candidata la vicepresedintie, Kamala Harris, ca dezvolta o "retorica anti-vaccin…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a denuntat luni incidentele violente izbucnite în paralel cu manifestatiile împotriva rasismului, acuzându-l în acelasi timp pe rivalul sau, Donald Trump, ca "pune paie" pe focul agitatiei sociale, scrie Agerpres.„A…