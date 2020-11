Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american in exercițiu, Donald Trump, a fost sambata la Trump National Golf Club din Sterling, Virginia, in timp ce numaratoarea voturilor pentru viitorul șef al statului continua, relateaza CNN . Este cea de-a 410-a zi petrecuta de Trump la una dintre proprietațile sale, de la preluarea…

- Președintele Donald Trump a sosit la Trump National Golf Club din Sterling, Virginia, la ora Americii 10:30 (ora 17:30 in Romania), a relatat CNN.Donald Trump, care a jucat ultima oara golf pe 27 septembrie, se afla la clubul sau de golf, in timp ce aștepta sa vada daca a obținut al doilea mandat de…

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters. Trump a anuntat ca echipa…

- Presedintele Donald Trump este dat invingator in Virginia de Vest, pe care a castigat-o si in 2016, potrivit Fox News si New York Times, relateaza AFP. In acelasi timp, Joe Biden e creditat cu o victorie in Virginia. Aceasta victorie ii aduce lui Donald Trump cinci electori, in plus fata…

- Presedintele american Donald Trump si-a croit drum cu buldozerul prin prima dezbatere electorala cu rivalul sau democrat Joe Biden, cele 90 de minute ale confruntarii fiind marcate de insulte si intreruperi repetate din partea lui Trump, relateaza Reuters. Trump nu a ratat ocazia de a-i acuza pe democrati…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, l-a acuzat duminica pe presedintele Donald Trump ca doreste sa instaleze rapid o judecatoare conservatoare la Curtea Suprema doar pentru a putea "elimina" programul de asigurare de sanatate Obamacare in plina pandemie, transmite France Presse. El a cerut…

- Presedintele american, Donald Trump, a refuzat miercuri sa se angajeze la transferul pasnic al puterii in cazul infrangerii la alegerile de la 3 noiembrie, atragandu-si reactiile indignate din partea adversarului sau democrat, Joe Biden, dar si din propria tabara, noteaza AFP. "Va trebui…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a acceptat joi seara, in gradinile Casei Albe, nominalizarea drept candidat al Partidului Republican pentru un nou mandat la Casa Alba, au transmis AFP si Reuters, preluate de Agerpres. „Compatriotii mei, in aceasta seara, cu inima plina de recunostinta si…