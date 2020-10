Aflat in imposibilitatea de a se deplasa timp de zece zile din cauza imbolnavirii cu COVID-19, presedintele republican Donald Trump a revenit luni pe scena de campania in statul Florida asigurand audienta ca este in "plina forma", cu 22 de zile inaintea alegerilor in care se va confrunta cu democratul Joe Biden, informeaza marti AFP. "Am fost (bolnav). Acum spun ca sunt imun. Ma simt atat de puternic!" a declarat combativ si provocator presedintele american de 74 de ani in fata unei multimi entuziaste in care putini purtau masti. "Pot sa merg in multimea asta (...) sa imbratisez pe toata lumea,…