- ALEGERI SUA. "Marti vom scrie din nou o pagina de istorie", a afirmat Donald Trump in fata multimii si ironic la adresa adversarului sau democrat Joe Biden, pe care l-a numit si de aceasta data "Joe Adormitul". In 2016, Donald Trump si-a incheiat campania tot in Grand Rapids, inainte de a…

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale americane Joe Biden a cerut alegatorilor "sa ia inapoi" controlul asupra democratiei, la ultimul sau mare miting de campanie din ajunul alegerilor, luni la Pittsburgh, in Pennsylvania, informeaza France Presse. "Este timpul sa ne ridicam si sa ne luam inapoi…

- Oficialii republicani din Wisconsin, unde președintele SUA urmeaza sa vina vineri in campanie, spun ca hackerii au sustras 2,3 milioane de dolari dintr-un cont folosit pentru cumpararea de materiale electorale și alte servicii. Presedintele partidului de stat, Andrew Hitt, a declarat ca activitatea…

- Soldații americani aflați în serviciul activ îl prefera pe candidatul democrat Joe Biden în timp ce președintele în exercițiu Donald Trump are susținerea veteranilor, relateaza Business Insider.Un sondaj realizat de Military Times în rândul a 1.018 soldați…

- Presedintele american, Donald Trump, care isi bate joc regulat de presupusele gafe ale rivalului sau democrat, Joe Biden, a comis la randul sau o greseala, sambata, retrogradandu-l pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, la rangul de "prim-ministru", noteaza AFP, preluata de Agerpres. Politicianul…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, i-a indemnat vineri pe americani "sa nu faca pe grozavii " si sa poarte masca, dupa anuntul ca presedintele Donald Trump a fost testat pozitiv la COVID-19, noteaza AFP. Fostul vicepresedinte al lui Barack Obama a fost testat negativ vineri dimineata,…