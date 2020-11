Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul democrat la alegerile prezidentiale din SUA, Joe Biden, a castigat marti statele California, Oregon si Washington, trei bastioane democrate din Vest, conform posturilor de televiziune CNN si Fox, preluate de AFP. Aceste trei victorii ii aduc 74 de mari electori suplimentari, ajungand la ora…

- Joe Biden a castigat marti seara in statul New Mexico in fata lui Donald Trump, potrivit New York Times si canalului de televiziune NBC, relateaza AFP. Aceasta victorie ii aduce cinci electori suplimentari, ridicand numarul lor la 131, in jurul orei 03.15 GMT, fata de 95 adunati de Trump,…

- Presedintele american Donald Trump este dat castigator marti seara in statul Carolina de Sud, acesta fiind al 13-lea stat in care iese invingator, conform informatiilor difuzate de New York Times si NBC, transmite AFP. In total, la ora 02:30 GMT, candidatul republican a adunat 89 de electori, in timp…

- Candidatul republican Donald Trump este dat invingator in Oklahoma, stat in care a castigat si in 2016, informeaza AFP, care citeaza CNN si NBC. Victoria din acest stat i-ar aduce aduce 7 electori. Conform Fox News citat de Reuters, actualul presedinte republican este dat invingator…

- Presedintele Donald Trump este dat invingator in Virginia de Vest, pe care a castigat-o si in 2016, potrivit Fox News si New York Times, relateaza AFP. In acelasi timp, Joe Biden e creditat cu o victorie in Virginia. Aceasta victorie ii aduce lui Donald Trump cinci electori, in plus fata…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden a fost dat marti seara invingator in statul traditional democrat Vermont in fata presedintelui republican la final de mandat Donald Trump de canalele de televiziune NBC si Fox, relateaza AFP. Aceasta victorie i-ar asigura candidatului democrat trei…

- Presedintele la final de mandat Donald Trump este dat invingator in statul Indiana din nordul SUA, potrivit canalelor de televiziune CNN si NBC. De asemenea, Trump este dat invingator in statul cu tendinta conservatoare Kentucky, transmite dpa care citeaza canalele de televiziune ABC si Fox News.Victoria…