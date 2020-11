Cu mai putin de 24 de ore inaintea inceperii votului in persoana la alegerile prezidentiale din Statele Unite, presedintele Donald Trump a cerut electoratului din unele state indecise sa voteze anticipat, informeaza dpa.



''Atat timp cat sunt in functie, NEBRASKA, MICHIGAN, MINNESOTA si OHIO isi vor reveni mai bine ca oricand! Votul anticipat se inchide astazi in aceste state marete si avem nevoie ca VOI sa iesiti si sa VOTATI! Impreuna, vom FACE AMERICA MAREATA DIN NOU!!'', a scris Trump pe Twitter.



