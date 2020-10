Stiri pe aceeasi tema

- "Eu nu stiu cine sunt Proud Boys", a declarat miercuri Donald Trump, referindu-se la aceasta grupare nationalista pe care a indemnat-o, in cadrul dezbaterii sale cu Joe Biden, marti, "sa fie pregatita". "Singurul lucru pe care-l pot spune este ca ei trebuie sa se retraga si sa lase politia sa-si faca…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a indemnat militii ale adeptilor suprematiei albilor ”sa lase politia sa-si faca treaba”, dupa ce a a facut declaratii ambigue si controversate in prima dezbatere cu rivalul sau democrat Joe Biden in vederea alegerilor prezidentiale, declansand o polemica,…

- Președintele american in funcție, Donald Trump, și contracandidatul sau democrat, Joe Biden, s-au confruntat pentru prima data in mod direct. Sase din zece urmaritori ai dezbaterii dintre Joe Biden si Donald Trump sustin ca Biden este castigatorul. Doar 28% l-au sustinut pe Donald Trump, conform…

- Candidatul democrat la presedintia SUA Joe Biden si-a facut marti publice cele mai recente declaratii fiscale pentru anul 2019, cu cateva ore inaintea dezbaterii cu contra-candidatul republican Donald Trump, in contextul in care presedintele american este tinta unor dezvaluiri in presa cu privire la…

- Presedintele american, Donald Trump, a refuzat miercuri sa se angajeze la transferul pasnic al puterii in cazul infrangerii la alegerile de la 3 noiembrie, atragandu-si reactiile indignate din partea adversarului sau democrat, Joe Biden, dar si din propria tabara, noteaza AFP. "Va trebui…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, le-a cerut duminica senatorilor sa nu voteze in legatura cu postul vacant de la Curtea Suprema a Statelor Unite "inainte ca americanii sa isi fi ales presedintele", noteaza AFP. Dorinta presedintelui Donald Trump de a o inlocui pe judecatoarea Ruth Bader…

- Presedintele american Donald Trump a atacat miercuri Fox News, acuzand postul de televiziune ca nu este recunoscator. Nu este clar ce emisiune l-a deranjat pe presedinte, insa el critica deseori sondajele prezentate de Fox, care il arata constant in spatele contracandidatului democrat Joe Biden la scrutinul…

- Președintele american, Donald Trump, a fost, sambata, in vizita la spitalul militar Walter Reed, purtand pentru prima oara de la inceputul pandemiei de coronavirus masca de protecție, noteaza BBC.”Nu am fost niciodata impotriva maștilor, dar cred ca este un loc și un timp pentru asta”, a precizat Donald…