#alegeriSUA Democratul Joe Biden va face declaraţii la 05:30 GMT Candidatul democrat la presedintia SUA, Joe Biden, va face declaratii miercuri, la 05:30 GMT, din fieful sau din Wilmington, statul Delaware, a anuntat echipa sa de campanie, transmite AFP. Biden se afla intr-o cursa extrem de stransa cu presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump. Echipa de campanie a lui Joe Biden nu a dat detalii cu privire la tipul de declaratii pe care urmeaza sa le faca fostul vicepresedinte al SUA. Candidatul democrat la Casa Alba, in varsta de 77 de ani, a revenit marti seara la cartierul sau general din Wilmington, unde a asteptat inchiderea circumscriptiilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

