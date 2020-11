Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele republican in exercitiu, Donald Trump, a castigat in statul-cheie Texas, bastion republican si al doilea stat in privinta numarului de mari electori, astfel ca avansul democratului Joe Biden a fost redus, relateaza Fox News si NBC News, preluate de AFP si DPA. Cei 38 de mari electori obtinuti…

- ALEGERI SUA 2020. Florida are 29 de electori, fiind o miza uriasa in batalia prezidentiala. Ptrivit estimarilor New York Times, la momentul numararii a 91% din voturi in Florida, Donald Trump era creditat cu un prcent de 50,6%, fata de 48,4% ale adversarului sau, democratul Joe Biden. Actualul presedinte…

- Speciliștii CNN admit faptul ca Donald Trump a caștigat statul-cheie Florida, un stat extrem de important in economia alegerilor din SUA.Citește și: LIVE TEXT - AMERICA ALEGE. Donald Trump devine favorit dupa o revenire de senzatieAstfel, dupa ce au fost numarate94% din voturi, Donald Trump…

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat in scrutinul prezidential din SUA, continua sa conduca in cursa electorala, conform proiectiilor televiziunilor, dar rezultatul inca se poate schimba.Conform proiectiilor realizate de postul Fox News, Joe Biden este creditat in prezent cu obtinerea…

- Donald Trump si Joe Biden s-au confruntat pe subiectul gestionarii pandemiei de coronavirus si s-au acuzat reciproc de coruptie, in ultimul lor duel televizat, cu 12 zile inainte de alegerile prezidentiale din SUA, relateaza AFP. "Cineva care este responsabil de atatia morti nu trebuie…

- Cursa electorala din Statele Unite este mai stransa decat par sa indice sondajele de opinie la nivel national, arata sondaje Reuters/Ipsos in state cheie, conform unor rezultate anuntate saptamana aceasta. Sondajele efectuate online in sase state la inceputul lui septembrie arata ca presedintele in…

- Cursa electorala din Statele Unite este mai stransa decat par sa indice sondajele de opinie la nivel national, arata sondaje Reuters/Ipsos in state cheie, conform unor rezultate anuntate saptamana aceasta, potrivit Agerpres. Sondajele efectuate online in sase state la inceputul lui septembrie arata…

- Joe Biden este oficial contracandidatul lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din data de 3 noiembrie. Acesta a fost nominalizat marți de Partidul Democrat pentru a intra in aceasta cursa, relateaza Agerpres.”Este onoarea vietii mele sa accept nominalizareaPartidul Democrat pentru functia de presedinte…