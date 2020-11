Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a indemnat miercuri la rabdare pana cand autoritatea electorala din SUA va anunta rezultatul final al alegerilor prezidentiale americane, dupa ce presedintele Donald Trump si-a declarat victoria inaintea incheierii numararii voturilor in statele-cheie, relateaza agentia EFE, potrivit…

- Donald Trump și-a anunțat victoria inainte de finalul numararii voturilor și a acuzat fraudarea alegerilor daca va continua numararea voturilor prin corepondența și dupa incheierea procesului de vot la urne. Președintele in exercițiu a amenințat cu un proces la Curtea Suprema. In schimb, democrații…

- Numararea voturilor exprimate anticipat in alegerile prezidentiale de marti, la Green Bay, in Wisconsin, prezenta intarzieri miercuri, potrivit unui jurnalist de la New York Times (NYT), scrie news.ro.Potrivit ziarului, numararea voturilor anticipate era intarziata din cauza ca unul dintre…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca este in desfasurare "o frauda majora" in numararea voturilor la alegerile prezidentiale, fara a oferi dovezi, si ca, "in ceea ce ma priveste", "am castigat deja", desi nicio institutie media majora nu a declarat victoria sa, comenteaza DPA. Numararea voturilor…

- Casa Alba a anuntat joi ca Donald Trump va accepta rezultatul alegerilor prezidentiale din noiembrie, transmite Reuters. Cu o zi in urma, presedintele Statelor Unite refuzase sa se angajeze ca va accepta o eventuala infrangere in confruntarea cu candidatul democrat, fostul vicepresedinte…

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a criticat din nou joi votul prin corespondenta, afirmand ca rezultatul alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie nu va fi poate niciodata stabilit cu precizie, relateaza Reuters si DPA. "Din cauza acestei mase noi si fara precedent de buletine…

- Allan Lichtman, un profesor de istorie care a prezis corect rezultatul alegerilor prezidentiale din SUA incepand din 1984, spune ca Donald Trump va pierde in acest an sefia pentru Casa Alba, relateaza CNN.El a prezis corect castigatorul fiecarei curse prezidentiale de la victoria realegerii…