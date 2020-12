Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Electoral se reuneste, astazi, pentru a alege, dintre democratul Joe Biden si republicanul Donald Trump, pe cel de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite. Marii electori americani trebuie sa oficializeze victoria lui Joe Biden la alegerile prezidentiale din noiembrie. In acest an, votul lor…

- Statul-cheie Arizona a certificat oficial luni victoria lui Joe Biden la prezidentialele din Statele Unite, consolidand in plus victoria democratului in fata lui Donald Trump care, pana in prezent, nu si-a recunoscut infrangerea, relateaza AFP. "Astazi, am semnat certificarea rezultatului alegerilor…

- Statul american Georgia a revenit asupra comunicatului de presa privind certificarea oficiala a victoriei lui Joe Biden in scrutinul prezidential, transmite Reuters. Presa locala preluata de Reuters a anuntat vineri ca rezultatul renumararii voturilor a fost confirmat oficial, iar cei 16 electori in…

- Statul american Georgia a revenit asupra comunicatului de presa privind certificarea oficiala a victoriei lui Joe Biden în scrutinul prezidential, transmite Reuters. Presa locala preluata de Reuters a anuntat vineri ca rezultatul renumararii voturilor a fost confirmat oficial, iar cei…

- Statul american Georgia a certificat oficial vineri victoria lui Joe Biden in scrutinul prezidential, informeaza presa locala preluata de Reuters. Cele 16 voturi in Colegiul Electoral national din Statele Unite ii revin astfel candidatului democrat. Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald…

- Renumararea buletinelor de vot in statul Georgia a confirmat victoria lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii, informeaza BBC.In acest stat, democratul a obținut 12.284 de voturi in plus fața de Donald Trump.Presedintele ales al SUA a denuntat "iresponsabilitatea incredibila"…

- Cifrele devenite publice joi la ora 8.14 il situau pe Joe Biden in continuare pe drumul spre victorie. Sa nu ne grabim, spun reputați analiști politici americani și europeni. Sa ne amintim de scrutinul prezidențial din 2016, soldat cu victoria lui Donald Trump. La scrutinul prezidențial, joi dimineața,…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban si-a exprimat sprijinul luni pentru Donald Trump in realegerea ca presedinte al Statelor Unite, declarand ca rivalii democrati ai acestuia au fortat un "imperialism moral" asupra lumii pe care liderii iliberali ca si el il resping, relateaza Reuters. "Sustinem victoria…